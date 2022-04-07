خلال لقائه المنقوش .. تبون يؤكد دعم بلاده اللامشروط لحكومة الدبيبة

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استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ،ظهر اليوم الخميس. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

#الجزائر | وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة الجزائرية اليوم الخميس7 أبريل2022 في زيارة رسمية بدعوة من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة، ورئيس ديوان الرئاسة الجمهورية pic.twitter.com/7LI5Npjo55 — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) April 7, 2022

أعرب الرئيس الجزائري خلال اللقاء عن دعم بلاده اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية. لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وثمنت وزيرة الخارجية دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها. والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما.

ووصلت جاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة الجزائرية تصل الجزائر اليوم الخميس في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الجزائري .