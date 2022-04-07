خلال لقائه المنقوش .. تبون يؤكد دعم بلاده اللامشروط لحكومة الدبيبة

7 أبريل، 2022 8:42 م
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الرئيس تبون يستقبل نجلاء المنقوش
الرئيس تبون يستقبل نجلاء المنقوش

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ،ظهر اليوم الخميس. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

أعرب الرئيس الجزائري خلال اللقاء عن دعم بلاده اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية. لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وثمنت وزيرة الخارجية دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها. والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما.

ووصلت جاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة الجزائرية تصل الجزائر اليوم الخميس في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الجزائري .

7 أبريل، 2022 8:42 م
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