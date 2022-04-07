فاو: الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر سلبا على كميات وأسعار الغذاء في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، إن حالة الطوارئ الغذائية العالمية. التي زادت من تسارعها الحرب الروسية الأوكرانية شملت تأثيراتها ليبيا.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن هذه الحرب ستلقي بظلالها على زيادة الأسعار ونقص الكميات في الدول النامية. وعلى رأسها ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تقوم باستيراد ما قيمته 43% من احتياجاتها من القمح والشعير من أوكرانيا.

وتسبب اتخاذ العديد من الدول، منها مصر وتركيا، وقف تصدير المواد الغذائية في نقص المعروض منها في السوق الليبي وارتفاع الأسعار.