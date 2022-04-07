الحبري يبحث القوانين المصاحبة لجدول المرتبات

أخبار ليبيا 24

ناقش نائب المحافظ علي الحبري اليوم الخميس مع وزير التخطيط و المالية بحكومة الاستقرار الوطني، أسامة حماد. السياسات والقوانين المصاحبة لجدول المرتبات الموحد الذي أحيل في وقت سابق لمجلس النواب.

وبحث نائب المحافظ مع مسؤولي الحكومة أيضا عن مصادر تمويل بديلة للنفط لتمويل أبواب الموازنة العامة. والرفع من مردودية الإيرادت غير النفطية.

واتفق الحاضرون على اقتراح جملة من السياسات والقوانين تمهيداً لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بالتزامن مع إقرار قانون المرتبات الموحد.

يشار إلى ان الاجتماع حضره كل رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، ورئيس وحدة الإحصاء والاقتصاد الكلي مصرف ليبيا المركزي سند الحاسي. ومدير ادارة رئاسة مجلس التخطيط الوطني أشرف الكريمي، ورئيس ديوان وزارة المالية بالمنطقة الشرقية أحمد المرتضي .