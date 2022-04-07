الاختيار3| إقالة النائب العام بأمر من مكتب الإرشاد لمرسي الذي تراجع مُحرجًا

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الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث بدأت بالتطرق إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر. وشبه توقف للحياة نتيجة لهذا الانقاع المتواصل.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء بحضور وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي. تم خلال طرح مشكلة الكهرباء ومحاولة إيجاد حلول لها، إلا أن السيسي دعاهم في كلمته إلى توضيح الأزمة للناس بدل تغييبهم عنها.

وشدد على عدم إشعار المصريين بأن الحكومة أوصياء على الشعب. مشيرًا إلى أن المصريي لايشتكون من غياب الكهرباء فقط بل أيضًا الوقود والتمويل والصحة والتعليم، ولابد م الحديث مع الشعب بصدق.

إقالة النائب العام

وتحول المشهد إلى جلسة إخوانية في بيت الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر ومسؤولين آخرين في الجماعة أكد خلالها الشاطر أنه قرر مع آخرين إقالة النائب العام وأن ما على مرسي إلا التنفيذ.

وقال الشاطر إنهم سيستغلون حالة الغضب والشحن الموجودة في الشارع جراء الأحكام بشأن موقعة الجمل ويتم توجيه المظاهرات إلى النائب العام تحاصر مكتبه.

ورغم معارضة مرسي بأن أحد المستشاري أبلغه بأنه قانونا لايمكنه إقالة النائب العام. حتى اقتراح إنشاء قانون بالنزول بسن القضاء إلى 60 سنة وتصبح إقالة غير مباشرة. إلا أنه أخبرهم بأن هذا لايصح أيضًا.

إلا أن إلحاح الشاطر باستغلال الوقت وحالة الغضب والمظاهرات وحشدها لمليونية كشف الحساب، وتوجيه طاقة الغضب تجاه النائب العام باعتباره أنه هو تلمسؤول عن حالة الفوضى الموجودة في الشارع.

واقترح الإخواني خيرت الشاطر على الرئيس المصري مرسي أن يقوم بتعيين النائب العام سفيرًا في إحدى الدول وأن أحد معاونيه سيتول مسؤولياته.

وتنقلت مشاهد المسلسل إلى تحركات الضباط في ملاحقة ومتابعة الإرهابيين الذين يحاولون العمل بين المدنيين بشكل مختفي من أجل نقل المعلومات وتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

واختتم المسلسل بمشهد هو عبارة عن فيديو مسرب يظهر فيه مرشد عام الإخوان يتحدث فيه عن العضو السابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبوالفتوح.

وقال المرشد :”عبدالمع اتجاهاته مش كويسه. ونحن لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم ولم يتلزم بوعده مع إخوانه. كان مع العمر كله ولم يقل كلمة ولم يناور”.