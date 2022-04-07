ارتفاع سعر اليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

7 أبريل، 2022 8:08 م
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أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر اليورو 10 دراهم إلى 5.11 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

فيما ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.68 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي 10 دراهم إلى 1.24 دينار مقابل 1.25 دينار أمس، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.31 دينار، وكذلك اليوان الصيني الذي بيع بـ0.73 دينار.

7 أبريل، 2022 8:08 م
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