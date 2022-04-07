إعمار بنغازي على طاولة الحكومة الجديدة

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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا مع عميد بلدية بنغازي ورئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة ومدير عام شركة ليد اليونانية للاستشارات الهندسية وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتركز الاجتماع على كيفية السير قدما نحو الدفع بعجلة إعمار مدينة بنغازي على أسس سليمة وعلمية.

وأكد القطراني، على ضرورة أن تتم عملية الإعمار وفق الخطة المعدة والخرائط الموضوعة من قبل المختصين، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة الليبية أعطى الإذن للبدء في مشاريع الأعمار، وأن كافة الإجراءات والمعاملات ذات الخصوص سيتم تسهيلها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كافة سبل إنجاح عملية الاعمار من قبل الحاضرين من ذوي الصفات والخبراء. وأكد الجميع على ضرورة أن تكون الرؤية واضحة ويتم دعمها بما يكفل إنهاء كافة مراحلها.

إعمار وسط بنغازي

وتم التأكيد أيضا على ضرورة البدء بتجهيز البنية التحتية لكافة المشاريع قبل البدء فيها،. وعن آلية البدء في المشاريع اتفق المجتمعون على ضرورة أن تكون البداية من منطقة وسط البلاد. التي تعتبر حاضرة بنغازي وتقع في نطاقها المباني الخدمية وذات الطابع التاريخي. وتضررت منطقة وسط البلاد بشكل كبير جدًا نتيجة الحرب ضد الجماعات الإرهابية.