ناقلة مليونية ثانية في شهر يونيو من الحريقة إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الإثنين أن الناقلة النفطية (أيلندرا أوسبري) رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية خلال شهر يونيو الجاري. لشحن مليون برميل إلى الصين.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج لوضعه الطبيعي ووجوده داخل خليج محمي من العوامل الجوية والذي لم تسجل فيه أي اغلاقات بسبب الأحوال الجوية.