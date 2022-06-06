مكافحة الأمراض يوجه للبدء في تطعيم حجاج بيت الله الحرام

أخبار ليبيا 24

وجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح خطابًا، اليوم الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمناطق المختلفة في ليبيا للبدء في برنامج تطعيم حجاج بيت الله الحرام وفقًا للطعوم المتاحة.

ووفقا للخطاب فإن الطعوم المطلوبة من حجاج ليبيا هي: “طعم السحايا الرباعي المقترن. الطعم المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ يجب أن يتلقى الحاج جرعتين على الأقل. وفي حالة أن يكون الحاج غير مطعم، يجب أن يتلقى جرعتين يكون الفاصل بينهما ثلاثة أسابيع على الأقل. كما أنه في حال مضي ثلاثة أشهر أو أكثر على آخر جرعة، يعطى الحاج جرعة إضافية. وأيضا طعم الانفلونزا الموسمية، ويجب أن يتم التنفيذ حال وصول الطعم”.

وشدد السائح على ضرورة التنسيق مع مديري الفروع والتنسيقيات بالمناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة من أجل متابعة عملية التطعيمات.

وكانت قد أعلنت هيئة شؤون الحج في مايو الماضي أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022). سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد.

وأوضحت أن حج هذا العام له ظروف استثنائية، بسبب توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال الحجاج من ليبيا خلال العامين الماضيين. نتيجة أوضاع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن المملكة حددت نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة. واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا. أما من تعدوا هذه السن فلا يمكنهم نيل التأشيرة ولا دخول بلاد الحرمين الشريفين.