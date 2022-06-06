الفزع والرعب يسيطران على رحلة طائرة بسبب (الفول السوداني) الفول السوداني يتسبب في حالة رعب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سيطرت حالة من الرعب على إحدى الأمهات بعد فقدان ابنتها الوعي على متن رحلة طيران، بعد فتح أحد الركاب كيس فول سوداني.

وعلى ارتفاع 30 ألف قدم على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت الأم جوانا جونز، 39 عاما،

متجهة إلى لندن من جزيرة أنتيجوا في البحر الكاريبي.

واحتاجت ابنتها بوبي البالغة من العمر 14 عاما إلى أكسجين للمساعدة على التنفس وحقنتين إبينفرين EpiPen .

وذلك خلال رحلة استغرقت 8 ساعات بعد تعرضها لرد فعل تحسسي شديد تجاه المكسرات.

ويرجع السبب إلى تناول أحد ركاب الطائرة على الرغم من تحذيره عدة مرات، لكيس من الفول السوداني.

أدى ذلك لتدهور حالة بوبي، وحالة رعب حتى هبط الطيار بالطائرة بسلام في “جاتويك” وتم نقل بوبي إلى المستشفى.

وفي حديث إلى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الأم جوانا جونز: “لقد كان كابوسا لنا جميعا واعتقدت حقا أنها قد تموت، كان الأمر مخيفا للغاية”.

وأضافت “الأمر كله يعود إلى أحد الركاب الذي استمر في تناول المكسرات على الرغم من تحذيره بعدم القيام بذلك والتوقف عنه”.

*تناول الفول السوداني

وعن تفاصيل الواقعة قالت جونز: “عندما صعدنا على متن الطائرة، طلب الطاقم من الركاب عدم تناول الفول السوداني لأن ابنتي تعاني من حساسية”.

وأشارت قائلة “ولكن عندما أقلعنا رأيت رجلاً على بعد حوالي عشرة صفوف أمامنا يأكل المكسرات”.

واستكملت: “كنت قلقة وسألت عما إذا كان من الممكن نقلنا ولكن لم يكن هناك أماكن متوفرة”.

وتابعت “طلب منه الطاقم التوقف عن تناول المكسرات لكنه تجاهل الطلبات واستمر في تناولها”.

وكشفت جونز عن أنه كانت توجد ممرضة على متن الطائرة وساعدتها وراقبت ضغط دم بوبي بجهاز مراقبة.

وأكدت ظل الرعب حتى هبوط الطائرة واستقبلتهم سيارة إسعاف واندفعوا مباشرة إلى المستشفى

حيث أمضوا بقية اليوم حتى أصبحت بوبي في حالة جيدة بدرجة كافية للمغادرة.

وعبرت جونز عن مشاعرها قائلة “كانت تجربة مروعة وكان من الممكن تجنبها لو كان هذا الرجل قد استمع إلى النداءات ولم يأكل المكسرات على متن الطائرة”.

وأضافت “يجب على شركات الطيران بذل المزيد من الجهد لحماية الأشخاص الذين يعانون من حساسية من المكسرات بحظرها تماما من جميع الرحلات الجوية”.

*حالة رعب

وبينما كانت الطائرة فوق المحيط الأطلسي وقبل 3 ساعات من “جاتويك”، دخلت بوبي فجأة في حالة من الحساسية المفرطة وحالة رعب.

ولكن قامت الأم بإنقاذها بعد أن أعطتها حقنتين Epipens كانت معها.

وتحتوي الحقن على مادة “الإبينفرين” وهو دواء منقذ للحياة يتم أخذه عندما يعاني شخص ما من رد فعل تحسسي شديد.

ووجه طاقم الطائرة نداء من أجل العثور على “طبيب على متنها”.

وتقدمت ممرضة ساعدت في حمل بوبي، ومعها مجموعة من الأدوات الطبية للطوارئ.

كما تم تنبيه الأطباء أيضا عبر مركز اتصالات الطوارئ في ولاية أريزونا، والذين قاموا بنقل التعليمات إلى القبطان وطاقمه.

– طاقم الطائرة

وأعلن الطيار وجود حالة طبية طارئة وفكر بالفعل في القيام بهبوط اضطراري ولكن في النهاية قرر المتابعة إلى جاتويك.

من جانبه قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: “سلامة وصحة عملائنا هي أولويتنا دائما، ونحن نأخذ مسألة المواد المسببة للحساسية على محمل الجد”.