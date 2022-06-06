غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا

6 يونيو، 2022 8:48 م
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محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن غياب محمد صلاح عن مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
وجاء في تغريدة عبر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على تويتر: “فضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم ٩ يونيو من الشهر الجاري ومنحه راحه عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف”.

 

وطالب العديد من عشاق منتخب مصر بإراحة صلاح بعد الموسم المجهد الذي خاضه مع ليفربول الإنكليزي.

وانتصرت مصر على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مشوارها بتصفيات أمم إفريقيا أمس الأحد.

6 يونيو، 2022 8:48 م
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