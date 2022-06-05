تفاصيل اختفاء الطفلة “سالمين الطيرة” بقنفودة في بنغازي

6 يونيو، 2022 1:26 ص
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الطفلة سالمين حسن الطيرة
الطفلة سالمين حسن الطيرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

تواصلت وكالة أخبار ليبيا 24 مع أسرة الطفلة سالمين حسن إبراهيم الطيرة والتي فقدت اليوم الأحد عقب خروجها من البيت إلى المدرسة صباحًا .

وأوضح أحد أفراد عائلة الطيرة أن “سالمين” والبالغة من العمر “11 سنة”. خرجت من المنزل للذهاب إلى المدرسة بمنطقة قنفودة غرب بنغازي على تمام الساعة 07:40 صباحًا .

وذكر أن عملية البحث مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى إلى الآن من قبل أفراد العائلة والأقارب وأهالي المنطقة للبحث عن المفقودة “سالمين” .

وأشار إلى أن أجهزة الأمن الآن تقوم بمراجعة كافة الكاميرات في المنطقة .

وكشف أحد الأقارب أنه لم يتلقوا أي اتصال من أي جهة حتى الآن بخصوص الطلفة سالمين لطلب فدية أو ماشابه. مطالبًا بكل من لديه أي معلومة أو شاهد الفتاة بالاتصال على الرقم 0918705480 . 

6 يونيو، 2022 1:26 ص
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