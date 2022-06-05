بوتين: الجوية الروسية تكسر الأسلحة الأمريكية كحبات الجوز

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الصواريخ الأميركية التي ترسل للقوات الأوكرانية لن تغير شيئاً على الأرض.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بثت اليوم الأحد على قناة روسيا 1. أن القوات الجوية الروسية تتعامل بسهولة مع الأسلحة الأميركية الجديدة و”تكسّرها كحبات الجوز”. لافتا إلى أنها دمّرت العشرات منها حتى الآن.

بوتين حذر الغرب من أن بلاده ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة في تزويد كييف بصواريخ مداها أطول.

وقال “في حال قدمت مثل هذه الصواريخ فسنقصف أهدافا لم نبدأ في ضربها بعد”، دون أن يحدد ماهيتها.

يشار أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن سابقا موافقته على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ دقيقة ومتقدمة. يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار. إلا أن مسؤولين دأبوا منذ أيام، على التأكيد مراراً وتكراراً أن أنظمة الصواريخ هذه من طراز هيمارس. لا تستهدف تنفيذ ضربات داخل روسيا، بل حماية القوات الأوكرانية داخل البلاد.

وأوضح صراحة جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. أن بلاده طلبت من الأوكرانيين ضمانات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.