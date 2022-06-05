ملوحة بإيقاف العمل .. النقابة العامة لعمال الكهرباء تعلن الاعتصام

أخبار ليبيا 24

أعلنت النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا عن خطة لاعتصام موظفي الشركة تنطلق غدا الإثنين للمطالبة ببعض الحقوق، ملوحة بإيقاف العمل.

وأوضحت النقابة أن الموظفون يعتزمون التظاهر أمام رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس ومقر مجلس النواب في مدينة طبرق. إضافة إلى عددٍ من المقار والإدارات الرئيسية التابعة للشركة.

ويطالب الموظفون حسب المصدر بزيادة المرتبات والتأمين الصحي، توفير معدّات الأمن والسلامة المهنيّة. إضافة إلى صرف الإضافي مع المرتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمتقاعدين والمتوفين.

وأشارت النقابة إلى سير مسار الاعتصام بداية بالوقفات وانتهاء بإيقاف العمل بجميع التقسيمات الإدارية.