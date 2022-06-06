المشري يبحث مع السفير التركي العلاقات الثنائية بين البلدين

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التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الأحد، السفير التركي لدى ليبيا السيد “كنعان يلماز” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المشري موقف المجلس الأعلى للدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه.

ونوه لضرورة تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

وفي سياق متصل عقد المشري أمس الأحد، رفقة نائبه الأول السيد “مسعود عبيد” ولجنة إعداد القاعدة الدستورية المشكّلة من المجلس، اجتماعاً مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وناقش الحضور خلال الاجتماع آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذلك بشأن المسار الدستوري، والتي من شأنها التمهيد للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وطرح أعضاء الهيئة التأسيسية رؤيتهم في كثير من مواد مشروع الدستور ودواعي ومبررات الصياغات الموجودة.

فضلا عن وجهة نظرهم في النقاشات الحالية وضرورة المحافظة على مشروع الدستور.

وفي سياق أخر التقى المشري أمس الأحد، رئيسَ جهاز المخابرات الليبية الفريق أول “حسين العائب” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكد المشري على ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة واستقرار الأوضاع الأمنية في كل البلاد.

في حين أطلع العائب المشري على سير عمل الجهاز وسبل تطويره لأعلى درجات الحرفية والانضباط.

وذلك نظراً لأهمية هذا الجهاز في حفظ أمن الوطن والمواطن.