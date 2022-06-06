المترشحون للانتخابات البرلمانية يحملون النواب ومجلس الدولة مسؤولية تعطيل الانتخابات

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حمل المتقدمون بأوراقهم للترشح للانتخابات البرلمانية في 2021 مجلسي النواب والأعلى للدولة مسؤولية تعطيل المسار السياسي واستكمال العملية الإنتخابية.

وأكد المترشحون في بيان لهم أن المجلسين يتحملا المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن أي فوضى أو حرب تحدث بسبب ممارساتهم.

وأعلن المترشحون رفضهم تشكيل أي جسم سياسي باسم مرشحي مجلس النواب. مؤكدين تمسكهم بحقهم القانوني في ملاحقة القائمين عليه.

وشددوا المترشحون للانتخابات البرلمانية ضرورة تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأبدى المترشحون للانتخابات البرلمانية استغرابهم من الاجتماعات التي تحدث في فندق المهاري بطرابلس.

وأوضحوا أنه أشيع عن نتائج تلك الاجتماعات بأنها تهدف لتدمير العملية الانتخابية وتعزيز الانقسام السياسي.