الدستور والتمثيل النيابي محور نقاش بين سيدات مجلس النواب

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ناقش عدداً من السيدات أعضاء مجلس النواب أمس الأحد بفرع ديوان مجلس النواب طرابلس مسودة مشروع الدستور الليبي ومخرجات ونتائج لقاء القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، وخاصة فيما يتعلق بحق المرأة في الإنتخاب والتمثيل النيابي للمرأة .

وبحث اللقاء قانون تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وتحديد مهامه واختصاصاته ولائحته الداخلية.

فضلا عن كل مايتعلق بالمجلس وتقديم ملاحظاتهن لعرضها في جلسة النواب القادمة لاعتماد القانون .

وفي سياق أخر بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع عدد من أعضاء كتلة المسار التي تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، متابعة الوضع السياسي المحلي وفق الظروف الحالية. وتكثيف التواصل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وأكد الدبيبة، الخميس الماضي خلال لقائه عددًا من أعيان المنطقة الغربية، دعم حكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد دعم كافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية.

مشيرا أن الحكومة ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.

وأشاع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أجواء من التفاؤل حول إمكانية إنجاز القاعدة الدستورية.

وذلك في الجولة الثالثة من المحادثات الدستورية في القاهرة، لكن برلمانيا نفى ذلك متهما الأخير بـ“التشويش“.

وقال المشري، إن التواصل غير الرسمي مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية تبين أنه من الممكن الوصول إلى 95% من نسبة الإنجاز في القاعدة الدستورية“.

ورغم ذلك، توقع المشري حدوث انسداد فيما يتعلق بالجيش وشروط الترشح للرئاسة.