استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرار على أغلب المناطق في ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 06 يونيو 2022 حيث تشهد الاجواء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

في حين الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-40)مْ على أغلب المناطق, وتسجل تراجع بسيط من يوم الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

في حين الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة على اغلب المناطق وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر.

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ على الساحل, وتسجل مابين (34-38)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة من يوم الغد.

في حين الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

في حين الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).