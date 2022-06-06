إنفوغرافيك| ملعب برشلونة يتحول إلى قاعة أفراح بالإيجار برشلونة يحول كامب نو قاعة أفراح

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

*إدارة برشلونة أعلنت عن 6 باقات أساسية لحفلات الزفاف

* الباقة الأساسية (مستوين)

– الأول: 25 لـ 50 شخصا 1600 يورو

– الثاني: 51 لـ 100 شخص 1900 يورو

* باقة الشرفة (مستويين)

-الأول: 50 لـ 100 شخص 1900 يورو

-الثاني: 101 إلى 160 شخصا 2200 يورو

* باقة باريس

– تبدأ من 75 لـ 300 شخص

– تتراوح بين 3100 و 3900 يورو

* باقة روما

– تبدأ من 100 لـ 360 شخصا

– تتراوح بين 4100 و 4900 يورو

* باقة “مضمار كامب نو”

– تبدأ من 100 لـ 250 شخصا

– تتراوح بين 6000 و 7000 يورو

* باقة “المدرجات”

– تبدأ من 200 لـ 1000 شخص

– تتراوح من 9000 لـ 13500 يورو