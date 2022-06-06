إنفوغرافيك| ملعب برشلونة يتحول إلى قاعة أفراح بالإيجار
برشلونة يحول كامب نو قاعة أفراح
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
*إدارة برشلونة أعلنت عن 6 باقات أساسية لحفلات الزفاف
* الباقة الأساسية (مستوين)
– الأول: 25 لـ 50 شخصا 1600 يورو
– الثاني: 51 لـ 100 شخص 1900 يورو
* باقة الشرفة (مستويين)
-الأول: 50 لـ 100 شخص 1900 يورو
-الثاني: 101 إلى 160 شخصا 2200 يورو
* باقة باريس
– تبدأ من 75 لـ 300 شخص
– تتراوح بين 3100 و 3900 يورو
* باقة روما
– تبدأ من 100 لـ 360 شخصا
– تتراوح بين 4100 و 4900 يورو
* باقة “مضمار كامب نو”
– تبدأ من 100 لـ 250 شخصا
– تتراوح بين 6000 و 7000 يورو
* باقة “المدرجات”
– تبدأ من 200 لـ 1000 شخص
– تتراوح من 9000 لـ 13500 يورو