إنفوغرافيك| ملعب برشلونة يتحول إلى قاعة أفراح بالإيجار

برشلونة يحول كامب نو قاعة أفراح

6 يونيو، 2022 4:41 م
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ملعب برشلونة
ملعب برشلونة

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

*إدارة برشلونة أعلنت عن 6 باقات أساسية لحفلات الزفاف

* الباقة الأساسية (مستوين)

– الأول: 25 لـ 50 شخصا 1600 يورو
– الثاني: 51 لـ 100 شخص 1900 يورو

* باقة الشرفة (مستويين)

-الأول: 50 لـ 100 شخص 1900 يورو
-الثاني: 101 إلى 160 شخصا 2200 يورو

* باقة باريس

– تبدأ من 75 لـ 300 شخص
– تتراوح بين 3100 و 3900 يورو

* باقة روما

– تبدأ من 100 لـ 360 شخصا
– تتراوح بين 4100 و 4900 يورو

* باقة “مضمار كامب نو”

– تبدأ من 100 لـ 250 شخصا
– تتراوح بين 6000 و 7000 يورو

* باقة “المدرجات”
– تبدأ من 200 لـ 1000 شخص
– تتراوح من 9000 لـ 13500 يورو

كامب نو
كامب نو
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6 يونيو، 2022 4:41 م
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