أمن الكفرة: تحرير 42 مهاجرًا غير شرعي محتجزون في إحدى المزارع

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن الكفرة أن مركز شرطة المدينة تمكن من تحرير عدد 42 مهاجرًا غير شرعي كانوا محتجزين في إحدى مزارع المدينة.

وأضافت المديرية أنه تم ضبط شخص ليبي الجنسية وبرفقته شخصين من الجنسية السودانية بحوزتهم سلاح ناري “كلاشنكوف” حاولوا مقاومة رجال الأمن.

وأشارت المديرية إلى أن المهاجرين من الجنسيات السودانية والصومالية والإرتيرية بواقع 36 رجال، 3 نساء، 3 أطفال.

وأوضحت أن عملية المداهمة للمزرعة تمت عقب ورود معلومات إلى وحدة التحريات عن وجود شخص ليبي الجنسية في إحدى المزراع بحي الجوف الغربي يحتجز مهاجرين غير شرعيين.

وأفادت أنه على الفور باشر أعضاء وحدة التحريات بالبحث والتحري للتأكد من المعلومة وتم التأكد منها حيث تم إخطار النيابة العامة بالخصوص.

وأكدت أنه فجر السبت تم تنفيذ مداهمة على المزرعة من قبل وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة بمساندة قسم النجدة والتدخل السريع. وتم ضبط الجناة وتحرير المهاجرين.

ولفتت المديرية إلى أنه تم الانتقال بهم إلى مركز شرطة المدينة، وإخطار النيابة العامة وفوراً باشر المركز اجراءات التحقيق بحضور النيابة العامة وإحالة القضية إلى النيابة من من حيث الاختصاص