أبل تطور نظارتها للواقع الافتراضي بعيون مخرجي هوليود

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير جديد اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نظارة أبل للواقع المعزز. كما أوضح التقرير أن النظارة عرضت بالفعل على مجلس إدارة شركة Apple.

حيث يجتمع مجلس إدارة الشركة المكون من ثمانية مديرين مستقلين والرئيس التنفيذي للشركة. تيم كوك، أربع مرات على الأقل في السنة.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن نسخة من النظارة عرضت على المديرين خلال الاجتماع الأخير. وعادةً ما يكون مجلس إدارة الشركة هو أول مجموعة خارج موظفي أبل المنتظمين يرى المنتجات المستقبلية.

فيما قال موقع 9to5mac إن نظارة الواقع المعزز من أبل ستصل العام المقبل. وستشهد مساهمة من مخرجين يعملون في عالم السينما في هوليوود.

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية أن شركة أبل تعاقدت مع مخرجين من هوليوود مثل جون فافر. ولتطوير محتوى فيديو لنظارة الواقع المعزز.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الشركة تخطط للكشف عن أدوات برمجية من شأنها أن تسمح للتطبيقات بإضافة وظائف جديدة للكاميرا والصوت. ما يرسي الأساس لواجهة لا تستخدم الأيدي ستمكن العملاء في النهاية من التنقل فيها باستخدام النظارة.