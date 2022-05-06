GMC تتحدى شيفروليه وكاديلاك بسيارة رباعية الدفع

أخبار ليبيا 24

كشفت GMC عن نموذجها الأحدث من سيارات Yukon الذي زودته بمواصفات متطورة ليكون أقوى منافس لسيارات كاديلاك وشيفروليه رباعية الدفع الكبيرة الجديدة.

وتتميز سيارة GMC Yukon Denali Ultimate بمظهر يوحي بالقوة والفخامة بنفس الوقت.. وبتصميم مميز جدا لشبك غطاء المبرد الأمامي وكذلك شكل المصابيح الأمامية والخلفية.. وبعجلاتها العريضة التي أتت بمقاس 22 إنشا.. ونظام التعليق التكيفي الخاص الذي يمنحها سلاسة في الحركة حتى على الطرق الوعرة.

فخامة ورفاهية

وداخليا صممت هذه السيارة لتوفر لركابها أفضل معايير الفخامة والرفاهية.. إذ تزينت قمرتها بعناصر من الكروم والجلد وقشر الخشب الفاخر.. كما جهزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المجهزة بأنظمة تدليك وتدفئة وتبريد.

وحصلت هذه السيارة على مؤشر مميز جدا مثبّت على المقود مباشرة يبين للسائق فيما إذا كان يقود المركبة بطريقة توفر استهلاك الوقود أو ترفع هذا المعدل.. كما جهزت بنظام صوتيات ممتاز مزود بـ 18 مكبرا من BOSE.. منها 4 مكبرات ثبتت على جانبي مساند الرأس على المقاعد الأمامية.. إضافة نظام تثبيت السرعة التكيفي مع وظيفة التوجيه التلقائي أثناء القيادة على الطريق السريع.

محركات متعددة

وستطرح هذه السيارة بمحركات V8 بسعة 6.2 ليتر وعزم 426 حصانا، أو محركات V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 281 حصانا.. وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.