وليامز تحدد موعد الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي النواب والدولة  

أخبار ليبيا 24

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الجمعة، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد خلال لقائه معها، أمس الخميس، التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو الجاري.

وفي تغريدات منفصلة قالت وليامز أنها أطلعت المشري خلال اللقاء، الذي انعقد في العاصمة طرابلس.. على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وتابعت وليامز: “أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة.. لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15مايو.. لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.

من جانبه قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللقاء استعرض “الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي.. وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق”.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب اختتمت في 18 أبريل الماضي اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة.. نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.