خلال لقائه مبعوث ماكرون.. النايض يحثّ على إجراء انتخابات ليبيّة عاجلة

أخبار ليبيا 24

قال تكتل إحياء ليبيا، اليوم الجمعة، أن المستشار الخاص للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومبعوثه إلى ليبيا، بول سولير، اجتمع مع المترشح الرئاسي الدكتور عارف النايض، وناقشا آخر المستجدات في ليبيا.

وأعرب النايض خلال الاجتماع، الذي جرى على المنصة المرئية عن تهنئته بالفوز الانتخابي للرئيس ماكرون وفريقه.

شاكرا الرئيس ماكرون وفريقه على التزامهم المستمر والثابت بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة اللّيبيّة، وحثّ على إجرائها عاجلا.