تحفة صينية جديدة .. تقنيات متطورة وميزات فريدة

أخبار ليبيا 24

كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية Chery عن مركبتها الجديدة التي ضمت تقنيات متطورة وميزات لم تشهدها سيارات الكروس أوفر سابقا.

وتتميز سيارة Jetour Dasheng الجديدة بشكل أساسي من حيث المظهر الخارجي وتصميم المصابيح وكشافات الضباب . وتصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد، فضلا عن الانسيابية العالية التي حصل عليها هيكلها.

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، بعرض 190 سم وارتفاع 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 272 سم. أما عجلاتها فحصلت على أقراص مميزة من الكروم بمقاس 20 إنشا.

وضمت قمرة هذه السيارة الكثير من التقنيات التي ساهمت بتطويرها شركة هواوي الصينية. ومن بين أبرز تلك التقنيات الشاشة اللمسية بمقاس 15.6 بوصة والتي تعمل مع تقنيات الواقع المعزز. فضلا عن تقنيات التحكم بميزات السيارة وأنظمة المولتيميديا عبر الأوامر الصوتية.

وحصلت السيارة أيضا على أنظمة متطورة للتحكم بها عن بعد عبر الهواتف الذكية، وأنظمة أمان مميزة لتفادي الحوادث على الطرقات. وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل.

وستعمل نماذج المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 156 حصانا، ومحركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانا. كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 326 حصانا.