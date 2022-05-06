تقلب الطقس شرقا واعتداله على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، تشهدها مناطق شرق ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق الشمال الغربي.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.. تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار وذلك على الساحل الممتد من زليتن إلى مصراتة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 24 و30 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 37 درجة. وتسجل انخفاضا يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا على الساحل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، و25 و29 درجة علي الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.. وتسجل انخفاضا يوم الغد على الخليج وبنغازي.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة على غدامس والحمادة.. وتسجل انخفاضا يوم الغد على باقي المناطق.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.