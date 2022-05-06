بنغازي.. مقتل سجين على يد زميله بسجن الكويفية

6 مايو، 2022 4:20 م
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أخبار ليبيا 24

أكد مصدر من داخل سجن الكويفية، اليوم الجمعة، مقتل أحد النزلاء بالسجن التابع لوزارة العدل بمدينة بنغازي.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السجين قتل فجر اليوم الجمعة داخل القاطع التاسع بالسجن على يد سجين آخر.

وأشار المصدر إلى أن السجين المجني عليه هو “مهدي اجعودة المصراتي” والجاني “اسمع أحمد التباوي”.. والذي كان تحت تأثير المخدرات ونفذ عملية القتل بواسطة سلاح أبيض “سكين”.

وطالب المصدر المحامي العام بأن يولي اهتماما لقضايا السجناء ممن تأخرت محاكمتهم وعرضهم أمام المحكمة.

كما طالب ذات المصدر المحامي العام والسلطات القضائية بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل السجن.. وذلك لمنع دخول المخدرات للسجن.. لافتا أن إلى أن “المخدرات منتشرة داخل السجن بجميع أنواعها.. وتدخل أمام أعين رجال الأمن وهي أحد أسباب في ارتفاع جرائم القتل داخل السجن”.‎ وفق تعبيره.

 

 

6 مايو، 2022 4:20 م
16

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