بطلوع الروح الحلقة 3.. أكرم يطلق النار والتنظيم يحتفل بتفجير الكنائس في مصر

أخبارليبيا24_بطلوع الروح

تبدأ الحلقة للثالثة من مسلسل بطلوع الروح بمرض نادر يصيب أبن أكرم وروح ويعرف بمرض الهيموفيليا وهو اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم البروتينات يحدث غالبًا في الذكور؛ حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول أكثر من الشخص الطبيعي. كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة.

تحاول روح إسعاف إبنها وتتجه لأحد المراكز الصحية في الرقة لكنها لاتجد الدواء وتحاول ممرضة كانت في الأصل دكتورة أسنان لكن التنظيم جعلها تعمل كممرضة تحاول إسعاف أبن روح وتخبرها بأن الدواء غير متوفر وأنه يجب الحصول عليه من الخارج وتضرب لها مثلا دولة تركيا.

وتطلب الطبيبة من روح وأكرم أن يتحلى بالصبر وينتبهوا جيداً لابنهم، لكن أكرم تصيبه حالة هيستريا ويكون غير راضي عن مرض ابنه الذي يمنعه من العيش كطفل طبيعي.

شجار أكرم وروح

ينتقل المشهد إلى نقاش حاد بين روح وزوجها أكرم بسبب ما حدث وكيف وصلا للرقة ويتحول النقاش الحاد لشجار يحاول فيه أكرم إقناع زوجته بأنه أصبح بالفعل مقاتل في الدولة الإسلامية وهنا ترد روح بأن أبنهما مريض ولابد أن يتم علاجه في مكان أخر ودولة أخرى لكن أكرم يصر على رأيه في أنه لن يترك معسكر داعش في الرقة.

هنا يتبين مدى إقتناع أكرم بفكرة الدولة الإسلامية وكيفية سيطرتها عليه بعكس الروح الغير راضية تماما عن ذلك.

يظهر بعد ذلك أكرم مع عمر الذي يحاول تعليم أكرم على حمل السلاح وإستخدامه وبالفعل يبدأ أكرم في إطلاق النار وسط مراقبة روح له من شباك المنزل وبعد انتهاء الشجار بينهما يذهب أكرم مع عمر في صباح اليوم الثاني للمعسكر.

تخرج روح وأبنها وتحاول الوصول لمكان يوجد به إنترنت وبالفعل تعثر روح على إحداهن وتدلها على المكان وهنا يسأل سيف أبن روح عن سبب لباس جميع النساء اللون الاسود وتجيبه إجابة بسيطة بأنهن يحببن ذلك وهنا تتبين تحكم التنظيم وسيطرته على لباس المرأة.

الطرد من مقهى الإنترنت

تدخل روح لمقهى الانترنت وتجد أثنان من التنظيم يسألونها عن سبب دخولها على الإنترنت وتجيب أنها تحاول الأتصال بوالدها لكن القائم يبلغونها في نبرة يعلوها الغضب أن ذلك ممنوع ومن غير الممكن دخولها على الأنترنت بنفردها ثم يطردونها من المقهى وهنا أيضا يظهر تحكم التنظيم في الحريات العامة وسيطرته على أبسط حقوق الفرد.

يصاب سيف أصابة خطيرة وتسرع روح وزوجة عمر لإسعافه بأحد المستشفيات. تخرج روح مسرعة وهي تمسك سيف وفي يدها الأخرى حقيبة خضراء. وغير مرتدية الكفوف السوداء ويستوقفها عناصر التنظيم ويعنفونها. وتحدث جلبة بسبب ذلك لكنهم بعد ذلك يعلمون أنها زوجة أبو سيف ” أكرم ” ويتركونها بعد أن أعطوها الدواء الذي بالحقيبة وأخذوها..

وهنا يتبين شدة سيطرة التنظيم حتى على أتفه الأمور وهي الحقيبة الخضراء التي يصر عناصر التنظيم أنها ممنوعة بسبب لونها ولابد أن تستبدل بحقيبة سوداء.

تفجير الكنائس

ينتقل المشهد الى أكرم الذي بدأ يشاهد تفجير التنظيم الإرهاب لكنيستين في مصر. وسط خطاب يتوعد بدخول التنظيم لمصر وقطع الرؤس وهنا يتأفف أكرم وكأنه. غير راضىٍ عن ذلك.

تتعثر روح في الذهاب للمستشفى بسبب احتفال التنظيم بتفجير الكنائس في مصر. وينتقل المشهد لأكرم الذي يتحاور مع أحدهم محاولا الحصول على دواء لولده. من تركيا ويخبر الرجل الأخر أن ذلك يحتاج لوقت وأنه من الجهاد إنجاب الأطفال. لكي يصبحوا جنودا في الدولة الإسلامية ثم يخرج الرجل حبة دواء ويقول لأكرم. أنه يستطيع إنجاب عشرة أولاد أذا تناول هذه الحبة.

وهنا أيضا تظهر عقلية التنظيم الإرهابي وخططه على المدى البعيد في تكوين جنود. من الاطفالحتى يستخدمهم للقتال وللعمليات الإنتحارية وأيضا أستخدامه للحبوب والأدوية. بطرق غير مشروعة وبدون وصفات وتوصيات الأطباء.