باشاغا يغرد لذكرى عملية البنيان المرصوص ضد داعش

6 مايو، 2022 12:15 م
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فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبار ليبيا 24

أحيا، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية لانطلاق “عملية البنيان المرصوص” ضد تنظيم داعش في سرت، في الخامس من مايو 2016، والتي أطلقها المجلس الرئاسي الأسبق لحكومة الوفاق وبدعم جوي لقوات “الأفريكوم” الأمريكية.

وكتب باشاغا، في تغريدة: “عملية البنيان المرصوص نموذجا وطنيا هاما للوحدة الوطنية في مواجهة قوى الشر الإرهابية. دماء الليبيين جميعا روت ثرى مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل تضحيات رجال البنيان الأبطال”.

وأضاف، “متى تنازعنا يتسلل الإرهاب فيما بيننا وتُسلب سيادة دولتنا. وحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، وبوحدتنا نكتسب عزتنا وكرامتنا”.

وترحم باشاغا على “شهداء البنيان المرصوص الأبرار”. وقال: “أتوجه بأسمى آيات الإجلال والإكبار للجرحى الأبطال الذين لم ينالوا حقهم من الوفاء و التقدير”.

وأعرب عن تقديره لجهود الولايات المتحدة عبر قوات الأفريكوم خلال العملية. وقال باشاغا: “لا يفوتني أن أسجل تقديري للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لما قدموه من دعم متميز لعملية البنيان المرصوص”.

ويعود تأسيس “عملية البنيان المرصوص” إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي “الأسبق” لحكومة الوفاق، فائز السراج، في أبريل 2016، لجميع القيادات العسكرية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمباشرة ما سمّاها “عملية تحرير سرت” من قبضة تنظيم الدولة الذي سيطر عليها كليا في يناير 2015.

 

 

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6 مايو، 2022 12:15 م
13

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