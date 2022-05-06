انفوجرافيك| في يوم الصحافة العالمي.. ما ترتيب ليبيا في مؤشر حرية الصحافة العالمي عالميا وعربيا ومغاربيا؟

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الثالث من مايو من كل عام هو اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك” التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

وتقول اليونسكو، إن هذا اليوم يعد “بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة”.

وفي هذا العام 2022 تذيلت ليبيا الدول المغاربية ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”. بينما حلّت في الرتبة العاشرة عربيًا و143 عالميًا من أصل 180 دولة.

علما أن ليبيا سجلت تقدما بـ 22 درجة مقارنة بتصنيف عام 2021 الذي احتلت فيه الرتبة 165 عالميا.