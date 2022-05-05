النويري يبحث مع وليامز آخر المستجدات السياسية

6 مايو، 2022 12:52 ص
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أخبارليبيا24

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. آخر المستجدات السياسية.

واستعرض النويري ووليامز خلال اللقاء الذي تم الخميس في طرابلس كيفية المحافظة على الاستقرار.

كما ناقش النائب الأول ومستشارة الأمين العام كيفية الدفع بالعلمية السياسية لإيجاد تسوية توصل في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودور مجلس النوّاب المهم بشأنها.

وكانت رئاسة مجلس النواب وجهت الأربعاء دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن هيئة رئاسة المجلس توجه دعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

أكد ‏عضو مجلس النواب، مفتاح كويدير، إنه من المتوقع أن تناقش جلسة، مجلس النواب المقبلة الإثنين القادم. ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية، خلال اجتماعاتها في القاهرة.

وأوضح كويدير، في تصريحات، أن من شروط قرار إنشاء لجنة إعداد القاعدة الدستورية. أن لا تصل إلى قرار نهائي إلا بعد عرضه على مجلس النواب، على حد قوله.

6 مايو، 2022 12:52 ص
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