المشري يستعرض مع وليامز جهود إنجاح المسار الدستوري

6 مايو، 2022 2:13 م
4

أخبار ليبيا 24  

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما، الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض جهود المجلس الأعلى لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري.. لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.. تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.

من جانبها قالت وليامز في تغريدة لها، أنها أطلعت المشري على نتائج زيارتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا. 

6 مايو، 2022 2:13 م
4

مقالات ذات صلة

وليامز تحدد موعد الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي النواب والدولة  

6 مايو، 2022 2:24 م

خلال لقائه مبعوث ماكرون.. النايض يحثّ على إجراء انتخابات ليبيّة عاجلة

6 مايو، 2022 1:43 م

تقلب الطقس شرقا واعتداله على مناطق الشمال الغربي

6 مايو، 2022 12:53 م

أحتاج للعناية الطبية.. أب يرسل صرخة موجعة بعدما فقد ولديه في الحرب على الإرهاب

6 مايو، 2022 12:35 م
زر الذهاب إلى الأعلى