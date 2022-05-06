الليبية للإعلام تكشف عن تسجيل 14 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام

أخبارليبيا24

كشفت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، عن وقوع 14 انتهاكا ضد حرية الصحافة في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليومين الماضيين. أن من بين هذه الاعتداءات 10 اعتداءات ضد الصحفيين في 5 مدن ليبية.

وأضافت المنظمة الليبية للإعلام. أن سرت تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%، ثم كل من مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، ثم صرمان وأجدابيا بنسبة 10%.

وذكرت المنظمة أن المرأة الصحفية في ليبيا، لا تزال تتعرض للاعتداء، بعدما شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.

ولفت التقرير، إلى استمرار وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة، في ليبيا خلال العام الأخير، حيث

وأفادت المنظمة الليبية للإعلام المستقل أن الانتهاكات التي استمرت وتيرتها تنوعت بين إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي.

ويحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

وهدف هذا الإعلان تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة. كما ونصَّ هذا الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين.

ويعتبر الثالث من مايو يومًا لتأمل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها.