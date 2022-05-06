بينهم موظفي بقناة يشرف عليها وليد اللافي .. القبض على 18 شاب يرتدون ملابس نسائية

6 مايو، 2022 5:18 م
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القبض على 18 شاب يرتدون ملابس نسائية
القبض على 18 شاب يرتدون ملابس نسائية

أخبار ليبيا 24

تمكن رجال البحث الجنائي زليتن من القبض على 18 شابا كانوا موجودين في استراحة. ويرتدون ملابس نسائية ويضعون مستحضرات تجميل.

وأوضحت مصادر أمنية أن من بين المقبوض عليهم اثنين من الإعلاميين يعملان في قناة سلام الإخوانية. التابعة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وقالت المصادر إن الجناة الثامنة عشر اثنين منهم فقط من مدينة زليتن والبقية من المدن ومناطق أخرى في غرب ليبيا .

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية بدأت في التحقيق في تفاصيل الواقعة .

يشار إلى أن الجهات الأمنية في مدينة مصراتة تمكنت من القبض في منتصف شهر مارس على شاب يمارس الدعارة يعمل ضمن خلية لاستهداف المسؤولين وتصويرهم لابتزازهم .

وتلقى هذه القضايا سخط شعبي كبير في الشارع الليبي الذي يرفضها بشكل قاطع، مطالبًا بكبح هذا السلوك المشين .

6 مايو، 2022 5:18 م
19

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