الغموض يلف مصير اللجنة العسكرية “5+5” مع تواصل الانقسامات

أخبار ليبيا 24

يلف الغموض مصير اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وفقاً لمصادر ليبية، بعد مرور شهر على تعليق ممثلي الجيش الوطني مشاركتهم فيها. وعجزها عن استكمال مهامها .

وكان ممثلو الجيش أعلنوا في 8 أبريل الماضي عن تعليق مشاركتهم بسبب عدم صرف أجور منتسبي الجيش الليبي .

موقف رادع

وطالبوا بضرورة وجود موقف رادع لما سموها المخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة. التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، وفق تعبيرهم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب، في تصريحات لـ“إرم نيوز“. إن موقف الجيش حيال اللجنة لم يتغير، ولم يطرأ أي تحول حيال مسار اللجنة حتى الآن منذ إعلان ممثلي الجيش تعليق مشاركتهم.

واستبعد أن يمثل هذا التوجه تهديدا لعمل اللجنة. مؤكدا أن هناك حرصا على عدم القضاء على ما أنجز من مكاسب والمحافظة عليها.