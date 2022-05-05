الصور يفتح تحقيقًا بشأن الوقود المغشوش

6 مايو، 2022 12:33 ص
12
الصديق الصور
الصديق الصور

أخبارليبيا24

أكدت مصادر متطابقة. أن النائب العام الصديق الصور قرر فتح تحقيق بشأن وقود البنزين المغشوش مع الشركات المختصة.

وأوضحت المصادر. أن التحقيق يأتي بعد تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية طالت محركاتها بسبب وجود شوائب بالبنزين.

واشتكى الأيام الماضية عدد من المواطنين من أعطال في سياراتهم بعد أن تزودوا بالوقود من محطات الوقود في مدينة بنغازي.

وقامت دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي بالتفتيش على محطات تعبئة الوقود وأخذ عينات من مادة البنزين، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بوجود مشكلة في مادة البنزين في بعض المحطات.

وقال الحرس البلدي نقلا عن رئيس غرفة العمليات المقدم منير قرقوري إن دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي قامت بأخذ عينات وإحالتها لمختبر شركة البريقة لتسويق النفط والغاز للتأكد من سلامة البنزين.

نفى، مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى، عادل بن دردف، وجود وقود (بنزين) رديء داخل بنغازي.

وقال بن دردف، لـ”أخبارليبيا24″ إن من المستحيل أن يكون هناك وقودا سيئا داخل خزانات شركة البريقة.

وأكد، أن هناك خطوات يتم اتباعها قبل عمليات التفريغ من النواقل، وأنه لا يتم شراء أي شحنة إلا بعد التأكد من المستندات، وأبرزها شهادة الجودة.

6 مايو، 2022 12:33 ص
12

مقالات ذات صلة

النويري يبحث مع وليامز آخر المستجدات السياسية

6 مايو، 2022 12:52 ص
خليفة الدغاري

الدغاري: هناك ضرورة لتقليص الإنفاق على بند الطواريء في الميزانية الجديدة

6 مايو، 2022 12:20 ص
نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة

الزادمة يدعو مكونات الشعب الليبي للمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية

6 مايو، 2022 12:05 ص
شيفروليه كورفيت

شيفروليه تحول سيارتها “كورفيت” إلى كهربية بالكامل

5 مايو، 2022 11:13 م
زر الذهاب إلى الأعلى