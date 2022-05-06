الصغير: البرلمان سيعتمد الموازنة للحكومة الليبية في جلسة ستعقد في سرت

6 مايو، 2022 10:59 م
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الهادي الصغير
الهادي الصغير

أخبارليبيا24

أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير. أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الإثنين 16 مايو الجاري في سرت، لاعتماد الموازنة، للحكومة الليبية.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية أن اعتماد الموازنة يأتي بعد انعقاد جلستين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في طبرق.

وقال عضو النواب :”إن خيار الحكومتين غير وارد إطلاقًا. ولا يوجد انقسام حكومي جديد في ليبيا”.

وكانت رئاسة مجلس النواب وجهت الأربعاء دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن هيئة رئاسة المجلس توجه دعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وكان وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، أعلن عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022.

ويأتي إعلان حماد لميزانية تمهيدا لإحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.

وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة حسب بيان الوزير. 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

6 مايو، 2022 10:59 م
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