الزادمة يدعو مكونات الشعب الليبي للمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية

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دعا نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة. مكونات الشعب الليبي المشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا.

وأوضح الزادمة في رسالة إلى الفعاليات الشبابية والاجتماعية والسياسية ومشائخ وأعيان وحكماء ليبيا المشاركة تكون من خلال الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة في أولوياتها.

وشدد نائب رئيس الحكومة على دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية. داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية.

وأكد الزادمة. تقديره للجهود الدولية الخيرة التي كانت ولازالت في مستوى التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي في ليبيا.

وأضاف أن الجموع الفاعلة توافدت من مختلف المدن الليبية للتأكيد على موقفهم الوطني الثابت والداعم للاستقرار والسلام في ليبيا. عبر التوافق الليبي الليبي الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.