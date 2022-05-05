الدغاري: هناك ضرورة لتقليص الإنفاق على بند الطواريء في الميزانية الجديدة

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن هناك ضرورة لتقليص الإنفاق على بند الطوارئ، في الميزانية الجديدة.

وأوضح الدغاري. في تصريحات صحفية أن تقليص الإنفاق على البند يأتي بعدما بلغ الإنفاق عليه السنة الماضية 7 مليارات دينار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الميزانية الجديدة لعام 2022. لا ينبغي أن تتجاوز 90 مليار دينار.

وأكد الدغاري أن90 مليار دينار، هي القيمة المناسبة لمتطلبات المرحلة، تزامنًا مع زيادة بند المرتبات وسعر الصرف الرسمي وشكل الاقتصاد الليبي.

وذكر عضو النواب أن بند المرتبات. الباب الأول هذا العام سيكلف الخزانة العامة نحو 65 مليار دينار.

وبين الدغاري أنه تم الإفراج عن 161 ألف مرتب العام الماضي. تخص أشخاص تم تعيينهم في الدولة منذ سنة 2015. وتقدر نسبة الزيادة لتغطية مرتباتهم نحو مليار دينار.