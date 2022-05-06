اجتماع مرئي بين نورلاند والنايض بشأن تطورات الوضع في ليبيا

6 مايو، 2022 9:58 ص
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أخبار ليبيا 24

قال تكتل إحياء ليبيا، اليوم الجمعة، إن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، اجتمع مع المترشح الرئاسي الدكتور عارف النايض، وناقشا آخر المستجدات في ليبيا.

وقال التكتل، إن الاجتماع، جرى على المنصة المرئية، أمس الخميس، وقد ناقشا أهمية إدارة الإيرادات بنزاهة. وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كل الليبيّين والاقتصاد العالمي.

وأضاف التكتل، كما أنهما بحثا أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل. ولفت تكتل إحياء ليبيا الذي يرأسه النايض، إلى أنهما اتّفقا على أهمية التداول الحر للأفكار وطرح الرؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا. استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.

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6 مايو، 2022 9:58 ص
29

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