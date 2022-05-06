اجتماع مرئي بين نورلاند والنايض بشأن تطورات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال تكتل إحياء ليبيا، اليوم الجمعة، إن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، اجتمع مع المترشح الرئاسي الدكتور عارف النايض، وناقشا آخر المستجدات في ليبيا.

وقال التكتل، إن الاجتماع، جرى على المنصة المرئية، أمس الخميس، وقد ناقشا أهمية إدارة الإيرادات بنزاهة. وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كل الليبيّين والاقتصاد العالمي.

السفير الأمريكي #نورلاند و المترشح الرئاسي #النايض يجتمعان مرئيًّا اجتمع، على المنصة المرئية، أمس الخميس، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، السيد ريتشارد نورلاند، مع المترشّح الرئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا،… 1/3 pic.twitter.com/t3pm3Prv7t — Ihya Libya 2030 إحياء ليبيا (@ihyalibya2030) May 6, 2022

وأضاف التكتل، كما أنهما بحثا أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل. ولفت تكتل إحياء ليبيا الذي يرأسه النايض، إلى أنهما اتّفقا على أهمية التداول الحر للأفكار وطرح الرؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا. استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.