أمن بنغازي: التحريات العامة تحرر طفلًا مختطفًا وتعيده لوالده

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي. اليوم الجمعة. أن قسم التحريات العامة تمكن من تحرير الطفل عامر العمامي بعد أيام من اختطافه ويسلمه لوالده.

وأوضحت المديرية. أن المواطن رمضان العمامي أبلغ شكواه عن اختطاف ابنه عامر البالغ من العمر ستة سنوات. بالقرب من محل مواد غذائية بمنطقة شبنة.

وذكرت المديرية أن الأب. أفاد أن لديه مُشكلة مع بعض الأشخاص ويشك أنهم من وراء عملية خطف ابنه كون الشاكي. يمتلك قطعة أرض وان هؤلاء الأشخاص من فترة يريدون من الشاكي التنازل عنها لصالحهم.

وأفادت المديرية أن رئيس قسم التحريات. أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم من قبل الشاكي. والانتقال إلى محل سكنهم والأماكن اللتي يترددون عليها.

وأكدت أن أعضاء التحريات. انتقلوا إلى محل سكن هؤلاء الأشخاص وتم مداهمة كل الأماكن التي يترددون عليها. ولكن لم يكونوا متواجدين بهذه الأماكن.

وأشارت إلى أنه عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات عن تواجد الأشخاص سالفي الذكر بمنزل حديث البناء بمنطقة شبنة تم الانتقال ومداهمة المنزل.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم العثور على الطفل عامر العمامي في غرفة مُظلمة لاتوجد بها تهوية ولا وجود لأي شخص داخل المنزل.

ولفتت المديرية أن ترك الطفل داخل المنزل نتيجة تضييق الخناق عليهم من قبل أعضاء التحريات ومداهمة كل الأماكن التي كان يترددون عليها.

وأضافت المديرية. أنه تم الانتقال بالطفل المخطوف بعد تحريره من خاطفيه إلى القسم. وتم إبلاغ والد الطفل بأنه تم العثور عليه بصحة جيدة.

وذكرت مديرية أمن بنغازي. أنه تم أخذ بعض الصور للخاطفين من الفيس بوك وعرضها على الطفل وأفاد أنهم من قاموا بخطفه.

وأكدت مديرية الأمن. أنه تم تسليم الطفل لوالده. مشيرة إلى أنه لايزال البحث مُستمراً عن الخاطفين.