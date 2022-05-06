أكبر شركة شحن في روسيا تعرض سفنها للبيع

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تعتزم شركة “سوفكوم فلوت” أكبر شركة شحن في ورسيا، بيع جزء من أسطولها. وتحديدا السفن القديمة والتي يكون تشغيلها محدودا بسبب العقوبات الغربية المفروضة.

وأدرجت شركة “سوفكوم فلوت” في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، حيث تم حظر التعامل معها.

الشركة أعلنت في بيان لها بحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية “يتم عرض السفن (القديمة) للبيع في السوق. وكذلك السفن التي لا يبدو تشغيلها مناسبا بسبب القيود المفروضة على الأسطول التجاري الروسي”.

وفي نهاية فبراير الماضي، شمل أسطول “سوفكوم فلوت” 134 سفينة، منها 108 ناقلات و 14 ناقلة غاز و 11 ناقلة متخصصة. وأشارت شركة التأمين Lloyd’s List إلى أن “سوفكوم فلوت” من الممكن أن تبيع سفنا للإمارات والصين.