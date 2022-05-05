أطول فرق رواد الفضاء بقاءً في الفضاء يغادر عائدًا إلى الأرض
أخبارليبيا24
غادر ثالث أطول فرق رواد الفضاء بقاءً في محطة الفضاء الدولية المحطة في وقت مبكر الخميس ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض.
وانطلاق فريق رواد الفضاء في رحلة العودة ينهي بعثة علمية استمرت ستة أشهر.
وأرسلت شركة سبيس إكس هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).
وغادرت الكبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس إكس. وعلى متنها ثلاثة رواد أمريكيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية. من محطة الفضاء الدولية نحو الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش لبدء رحلة العودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة.