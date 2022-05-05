أطول فرق رواد الفضاء بقاءً في الفضاء يغادر عائدًا إلى الأرض

6 مايو، 2022 1:10 ص
2

أخبارليبيا24

غادر ثالث أطول فرق رواد الفضاء بقاءً في محطة الفضاء الدولية المحطة في وقت مبكر الخميس ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض.

وانطلاق فريق رواد الفضاء في رحلة العودة ينهي بعثة علمية استمرت ستة أشهر.

وأرسلت شركة سبيس إكس هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وغادرت الكبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس إكس. وعلى متنها ثلاثة رواد أمريكيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية. من محطة الفضاء الدولية نحو الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش لبدء رحلة العودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة.

6 مايو، 2022 1:10 ص
2

مقالات ذات صلة

شيفروليه كورفيت

شيفروليه تحول سيارتها “كورفيت” إلى كهربية بالكامل

5 مايو، 2022 11:13 م
شيف روبوت "يتذوق ويتبل" الطعام

شيف روبوت “يتذوق ويتبل” الطعام خلال تحضيره

4 مايو، 2022 4:08 م
محمد صلاح

محمد صلاح: أريد مواجهة ريال مدريد

4 مايو، 2022 3:41 م
الفنان المصري ياسر جلال

ياسر جلال: لن أعتزل بعد تجسيد دور “السيسي” في الاختيار

3 مايو، 2022 9:37 ص
زر الذهاب إلى الأعلى