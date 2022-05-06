آلية التحقق من المنتجات صارمة..عضو مجلس إدارة البريقة يعلق على الأخبار حول غش البنزين

أخبارليبيا24

علق عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز عبدالرحمن العبيدي. على ماتناقلته بعض منصات التواصل الإجتماعي حول وجود شوائب وعدم كفاءة وقود البنزين.

وأضاف العبيدي. أنه يتم استلام الشحنات الواردة لمستودع الشركة سواء كانت عن طريق السفن أو الأنابيب “الإنتاج المحلي”وفق ضوابط صارمة.

وأكد عضو اللجنة. أنه تطبق من خلال هذه الضوابط آلية التحقق لمواصفات المنتجات. ومطابقتها مع المواصفات الليبية المعتمدة، وذلك من خلال مراقبة الجودة ومنساقيتها المتواجدة في جميع المستودعات.

وأوضح. أن الشحن الموردة من المصادر الخارجية. والتي دائمًا ماتكون من أحد المصافي العالمية الرائدة. يتم التحقق من شهادة الجودة ومطابقتها بشهادة الجودة الصادرة من الطرف الثالث. وهي إحدى شركات التفتيش المعتمدة للتحقق من جودة المشتقات.

وتابع العبيدي :”بهذا تنفي شركة البريقة لتسويق النفط ماتناقلته بعض صفحات التواصل الأجتماعي بوجود كميات من وقود البنزبن في السوق المحلي غير مطابق للمواصفات”.

ورجح عضو اللجنة أنه يمكن أن تكون بعض المحطات والتي بها رواسب متراكمة في خزانتها الأرضية، والتي تم إنشائها منذ فترة طويلة. قد أثرت في بعض سيارات المواطنين.

وعزا العبيدي ذلك بسبب فتح المحطة مباشرة بعد عملية تفريغ الشحنة دون السماح لخزانات المحطة بأخذ الزمن الكافي للاستقرار وترسية الشوائب في القاع.

وأبدى عضو اللجنة استغرابه هذه الهجمة الإعلامية على الشركة. والتشكيك في خبراتها وخيراتها التي تجاوزت “خمسون” عامآ في هذا المجال.

وأكدت مصادر متطابقة. أن النائب العام الصديق الصور قرر فتح تحقيق بشأن وقود البنزين المغشوش مع الشركات المختصة.

وأوضحت المصادر. أن التحقيق يأتي بعد تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية طالت محركاتها بسبب وجود شوائب بالبنزين.

واشتكى الأيام الماضية عدد من المواطنين من أعطال في سياراتهم بعد أن تزودوا بالوقود من محطات الوقود في مدينة بنغازي.

وقامت دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي بالتفتيش على محطات تعبئة الوقود وأخذ عينات من مادة البنزين، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بوجود مشكلة في مادة البنزين في بعض المحطات.