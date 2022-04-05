بيان.. ليبيا انفقت 14.7 مليار دينار مقابل 3.4 مليار إيرادات في ثلاثة أشهر

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بلغ، حجم الإنفاق في ليبيا، خلال الربع الأول من 2022، 14.7 مليار دينار ليبي مقابل 3.4 مليار دينار إيرادات خلال نفس المدة.

جاء ذلك، في بيان لمصرف ليبيا المركزي، مساء يوم الثلاثاء، حيث أوضح المصرف أن حجم الإيراد النفطي بلغ 2.6 مليار دينار وإيراد الضرائب 502 مليون دينار والجمارك 25 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الأخرى 318 مليون دينار.

وأوضح المصرف كذلك، أن حجم الإنفاق على المرتبات بلغ 9.4 مليار والنفقات التسييرية بلغ 676 مليون دينار والدعم 4.6 مليار دينار، بينما لم يتم إنفاق أي مبالغ للتنمية والطوارئ.

إيراد وإنفاق ليبيا

وقال المصرف المركزي، إنه وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة. بقيمة 11.4 مليار دينار، واستخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022.

كما كشف المصرف، وجود تدني في إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة. خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022، والتي بلغت حوالي 25 مليار دينار.

وذكر أن الإنفاق في الباب الأول يمثل المرتبات حتى شهر مارس الماضي. وأكد مصرف ليبيا المركزي،. عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.

كما أضاف، أن الإنفاق على الباب الرابع (الدعم) بلغ حوالي 4.6 مليار دينار، منها 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات، 1.2 مليار دينار علاوة الأبناء، 590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و210 مليون دينار للكهرباء، و100 مليون دينار للنظافة، 53و مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

استخدامات النقد الأجنبي

وذكر أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة بلغت 5 مليار دولار،. موضحا أن 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 2.7 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية،. ومبلغ 1.8 مليار دولار تشمل سداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران.

وقال إن مبلغ 526 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي مغطاة من إنفاق السنة الماضية، منها مبلغ 165 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية. ومبلغ 361 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة، منها كذلك مبلغ 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء. ومبلغ 121 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة. و28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي. ومبلغ 45 مليون دولار لجهات عامة أخرى.