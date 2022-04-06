كان شوكة في حلق الإرهاب.. حكاية ضابط في سلاح الجو أرق الإرهابيين وقض مضجعهم وقدم روحه لأجل الوطن

أخبار ليبيا 24

لم يدرك الضابط برتبة عريف بسلاح الجو الليبي، مهند محمد رزق، أن هناك شيئا غير معتاد يحدث من حوله إلا حينما دخل على تمركز للجماعات الإرهابية المسيطرة على مدينة درنة بالقرب من الجامعة.

الرماية على سيارات الحسبة

ذلك الضابط كان شوكة في حلق الإرهاب حيث كان يدخل ويخرج على مدينة درنة ويقاتل الجماعات الإرهابية فيها. وقام بالرماية على سيارات الحسبة التابعة لتلك التنظيمات أكثر من مرة وكان يتشاجر مع الإرهابيين أمام الناس.

أخبار ليبيا 24 التقت بمنطقة أم الرزم بـ محمد رزق والد الشهيد “مهند”، حيث قال: “مهند كان يقيم مع والدته في درنة.. وطالب سلاح الجو بمنحه سيارة عسكرية.. وحين لم يتحصل عليها انتدب إلى كتيبة حسين الجويفي”.

نقل حوافظ المرتبات إلى درنة

ويتابع والد الشهيد “مهند”: “كان ينقل مرتبات القطاعات العامة والحوافظ من منطقة أم الرزم إلى درنة وهو الوحيد الذي كان يفعل ذلك”.

نقل الحوافظ في تلك الفترة إلى درنة يعد مخاطرة كبيرة إلا أن الشهيد مهند كان يعلم أهمية مرتبات الناس. خاصة في تلك الفترة التي كانت تخوض أغلب المناطق الشرقية الحرب ضد الإرهاب.

يقول والد الشهيد “مهند”: “في أكثر من مرة أطلق النار على سيارات الحسبة التابعة لتنظيم داعش في درنة وهي روايات معروفة ومشهورة في درنة.. كما نفذ عملية نوعية في أحد مواقع الجماعات الإرهابية ونجح في تنفيذها”.

يتابع: “كان مهند يتشاجر مع الإرهابيين في وسط درنة في وضح النهار وأمام أعين الناس وهذا أمر سيؤكده لك أهالي درنة”.

أصبح يشكل تهديدا على الإرهابيين

مهند أصبح يشكل تهديدا على الإرهابيين في درنة مما جعل منه هدف لهم.. حول عملية استهداف مهند يقول الأب: “كان مهند يعمل على نقل الركاب عبر سياراته الخاصة.. وكان في 18 مارس من عام 2013 وهو يوم استشهاده ينقل ركاباً من مطار الأبرق وأقلهم إلى منطقة مرتوبة بدرنة”.

يضيف والد الشهيد “مهند”: “عند عودته دخل من طريق جامعة درنة وكان هناك تمركز لتنظيم داعش ونقطة تفتيش”.

يقول الأب: “كان مهند يقوم بإخفاء تعريفه العسكري في جوربه.. لقد قاموا بإنزاله وإدخاله للجامعة بعد مشاجرة ومشادة كلامية معهم.. ومن ذلك الحين فقد الاتصال به.. حيث كان آخر اتصال له مع والدته في الرابعة عصراً وانقطع الاتصال به بعد مصنع الإسمنت”.

يضيف الأب: “جاءني شخص من منطقة أم الرزم وقال لي أن مهند نقل بريد للزراعة إلى درنة ولم يعد بعد”.

رحلة الجثمان

يتابع الأب: “بعد ساعتين جاءني نفس الشخص وقال لي أنه تم اغتياله وجثمانه في مستشفى الهريش بدرنة”.

يقول والد الشهيد مهند: “اتصلت بأصهار لي في درنة وأكدوا لي وجود جثمان ابني حيث وجده راعي أغنام ملقى بعد منطقة كرسة.. حينها طالبتهم بإرسال الجثمان لي.. لكنهم رغم أنهم بعيدين عن الحرب وكانت لهم شاحنات نقل ثقيل إلا أنهم أكدوا صعوبة إخراج الجثمان درنة.. ولكنهم وعدوني خيرا”.

يتابع والد الشهيد مهند: “اتصل بي أحد أصهاري وقال لي أن إخراج الجثمان يتطلب ضمان عودة سائق سيارة الإسعاف بعد نقله وهو ما ضمنته له.. ليتم بعدها وصول جثمان ابني إلى مستشفى أم الرزم وتم تثبيت واقعة اغتياله برصاصة خلف الرأس.. وتم مطالبتي أيضا نقل جثمانه إلى طبرق وتثبيت الحادثة أيضا”.