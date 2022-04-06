عون يبحث مع توتال نشاط الشركة في ليبيا

6 أبريل، 2022 6:58 م
1
عون يجتمع مع وفد توتال

أخبارليبيا24

بحث وزير النفط والغاز محمد عون، شركة «توتال إنرجي» الفرنسية عددًا من المواضيع التي تهم نشاط الشركة في ليبيا .

وناقش عون مع الوفد الممثل للشركة مشاريعها المستقبلية في مجالات إنتاج النفط والغاز والطاقة البديلة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقّعت عقداً مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية بقيمة 20 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمناطق العمليات النفطية.

وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله خلال كلمة أثناء توقيع الاتفاقية. أن قيمة العقد جاءت حسب التزام المؤسسة بالحوالات لأسهم ائتلاف ماراثون وشركة الواحة.

6 أبريل، 2022 6:58 م
1

مقالات ذات صلة

كابل مسروق_بنغازي

شرطة المدينة بنغازي تضبط أحد عناصر تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية

6 أبريل، 2022 6:20 م
صنع الله والشنطي

صنع الله يستعرض مع الرقابة الإدارية وضع قطاع النفط

6 أبريل، 2022 5:59 م
ليبيا- رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري

العقوري: مجلس النواب اختار حكومة لكل الليبيين والدبيبة رفض التسليم رغم فشله

6 أبريل، 2022 5:36 م
جلال الشويهدي

الشويهدي: مجلس النواب لن ينصاع لمبادرة وليامز ويتمسك بخارطة طريقه

6 أبريل، 2022 4:47 م
زر الذهاب إلى الأعلى