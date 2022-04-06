صنع الله يستعرض مع الرقابة الإدارية وضع قطاع النفط

أخبارليبيا24

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله. اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي الوضع الراهن لقطاع النفط.

وناقش صنع الله والشنطي. خلال الاجتماع بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس عددا من المواضيع. والتحديات التي يواجهها القطاع نتيجة قلة التمويل وشح الميزانيات.

وبحث الجانبان سبل إيجاد حلول تضمن تزويد المؤسسة بالميزانيات المطلوبة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، وتقديم الخدمات المناسبة للعاملين بقطاع النفط.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، جدد في مارس المنصرم. تحذيراته من تراجع إنتاج النفط الليبي. وفقدان بلاده أهم مورد للدخل، لدعم توافر الموارد المالية اللازمة للصيانة.

وقال، في لقاء إذاعي مع راديو مصراتة، إن أرقام إنتاج النفط الحالية –التي تقدر بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا. يمكن أن تتدنى في أي لحظة بسبب قلة التمويل، الذي تسبب في نقص صيانة الحقول والآبار وخطوط النقل، وتهالك البنية التحتية للقطاع.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط واجهت مشكلات كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة. وخاصة الحكومة الحالية، التي لم تُسيّل الأموال المطلوبة.