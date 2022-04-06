بعد ارتفاعها بشكل كبير .. تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار في بلدية سرت

6 أبريل، 2022 9:03 م
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أخبار ليبيا 24

في ظل انفلات حقيقي وارتفاع كبير في الأسعار طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة. كلف عميد بلدية سرت، مختار المعداني، لجنة تضم ممثلين عن 4 جهات في البلدية. بمتابعة الأسعار بسوق الخضروات والفاكهة بالمدينة وفقا لفواتير الشراء.

وأصدر المعداني، تعليماته، بضرورة متابعة أسواق الخضار ووضع دورية ثابتة في السوق لمراقبة الأسعار. والقيام بحملات تفتيشية من الرقابة علي الأغذية والأدوية، للصيدليات البيطرية في سرت.

تضم اللجنة في عضويتها، عناصر من جهاز الحرس البلدي فرع سرت، ومكتب حماية المستهلك، ومراقبة الاقتصاد، والرقابة على الأغذية فرع سرت.

يذكر أن مدينة سرت، تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضروات والفاكهة. وكذلك أغلبية البلديات والمدن دون قدرة الحكومة، على التصدي لحالة الغلاء بالشكل والآليات المناسبة.

6 أبريل، 2022 9:03 م
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