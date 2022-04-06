رياح مثيرة للأتربة في معظم مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تتعرض معظم المناطق إلى رياح مثيرة للأتربة والغبار، خصوصا على الشمال الغربي. وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بدء انكسار موجة الحر التي تتعرض لها معظم المناطق غدا الخميس.

وتشهد مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية. معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار. وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة وباردة على غالب المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار. وتتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على مناطق الجبل الأخضر. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والرمال. تتحول غدا على معظم المناطق إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

بينما الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة. ومثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.