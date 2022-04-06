مجتمع | دعوات لمقاطعة السلع في ليبيا مع قفزة بالأسعار في رمضان

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

ليبيا تعاني من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو ما ألقى بظلاله على الأسعار مع بداية شهر رمضان المبارك.

تعاني ليبيا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد. التي تشهد عمليات عسكرية على تخوم العاصمة منذ عام، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على معدل التضخم مع بداية شهر رمضان المبارك.

دعوة للمقاطعة

فلم تمنع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في أنحاء البلاد. ما دفع ببعض الليبيين للدعوة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمقاطعة بعض السلع مثل اللحوم والأسماك والدواجن.

الاستطلاع

أخبار ليبيا 24. أجرت استطلاع حول نحن كليبيين انعانوا من مشكلة عدم توفر السيولة والأيام هذينا بالذات في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وحلول شهر رمضان المبارك أغلب الأسر الليبية تشكي من قلة الحيلة .. الأُسر مش قادرة تلحق بين سد الاحتياجات الاساسية للبيت وإرضاء الأطفال بشراء الألعاب لهم.. أنت كرب أسرة شن داير في الموضوع هذا؟

آراء المشاركين

ويقول “كامل خليفة المنصوري” أنا نسيت ضحكت الأطفال من يوم إحالتي على صندوق الضمان الاجتماعي. ولم يعد يهمنى توفر السيولة لأن همي منعني من ذلك وهو .. الفقر والخصاصة ..والحمد لله .

وذكرت “فاطمة خالد” ارتفاع أسعار المواد الغذائية حاجة خيالية لدرجة معش ملحقين على أمور ثانية. مثل لو صغاري طلبوني في لعبه نبدأ نكش عليهم مثلا لو سحبت 1000دينار .. يمشي بين زيت وطماطم وحليب وشمالات وتن وجبنه ودقيق ومكرونه وأرز .. والله لبس العيد يستر الله عليه لو قعدت أسعار المواد الغذائية مرتفعة، حسب قولها .

وتضيف “Fato Maa” الحمد لله نحاولو ما انقصو شي ع أصغار وتعودو حتى هما .. وربي يفرج على العباد .

وكانت أغلب ردود بعض المشاركين منهم “ابوجمانة ابوجمانة”، و”ام مالك”، و”مراجع مراجع”، و”بوعة الغزيوي الغزيوي”، و”محمد زياد” بالشكر لله وكان الله في عون كل الليبيين .